Ekim dolunayı ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Gökyüzünde Avcı Dolunayı heyecanı!

Yılın farklı dönemlerinde özel isimlerle anılan dolunaylardan biri olan Avcı Dolunayı, adını geçmişte hasat mevsiminin ardından başlayan avlanma geleneğinden alıyor. Ay'ın ufuk çizgisine yakınken daha büyük ve turuncu tonlarda görünebilmesi, özellikle doğuş saatlerinde ortaya çıkan görüntüleri daha da ilgi çekici hale getiriyor.
Ekim ayının dolunayı, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 07.11'de tam evreye ulaşacak. Avcı Dolunayı adıyla bilinen bu gök olayı, yılın sonbahar dönemine denk gelen dikkat çekici astronomik olayları arasında yer alıyor.
Ay, dolunay evresine sabah saatlerinde ulaşacak olsa da en güzel görüntülerinden birini akşam saatlerinde sunacak. Dolunaydan bir gece önce de Ay'ın neredeyse tamamen aydınlık yüzü gökyüzünde görülebilecek.
Avcı Dolunayı, hava koşullarının uygun olması halinde Türkiye'nin birçok noktasından çıplak gözle izlenebilmesi öngörülüyor. Ekim ayı gökyüzü takvimine göre Ay, 26 Ekim akşamı Koç Takımyıldızı doğrultusunda doğu ufkundan yükselecek. Gece boyunca gökyüzünde ilerleyerek sabah saatlerine kadar gözlenmesi bekleniyor.
Dolunayı izlemek için özel bir ekipmana ihtiyaç duyulmuyor. Özellikle doğu ufkunun açık olduğu, yüksek binaların görüşü kapatmadığı alanlar daha rahat bir gözlem imkanı sunacak.
Avcı Dolunayı'nın adı, Kuzey Yarımküre'de sonbaharın gelişiyle başlayan geleneksel avlanma dönemine dayanıyor. Geçmişte hasadın tamamlanmasının ardından kışlık yiyecek hazırlıkları yapılırken dolunayın aydınlattığı geceler avlanmak için de değerlendiriliyordu.
Bu nedenle sonbaharda görülen dolunaylardan biri zamanla Avcı Dolunayı (Hunter's Moon) olarak adlandırıldı. Eylül ayındaki Hasat Dolunayı'nın ardından gelen bu gök olayı, mevsim değişimini simgeleyen geleneksel ay isimleri arasında bulunuyor.
Dolunay, Dünya'nın Güneş ile Ay arasında bulunduğu ve Ay'ın Dünya'ya dönük yüzünün Güneş ışığıyla tamamen aydınlandığı evrede meydana geliyor. Ay'ın evreleri yaklaşık 29,5 günlük bir döngüyle birbirini takip ediyor. Dolunayın en yüksek aydınlanmaya ulaştığı an belirli bir saate denk gelse de Ay, bu zamanın öncesinde ve sonrasında da birkaç gece boyunca dolunaya yakın görünümünü koruyor.
Ekim ayındaki dolunayın ardından 27 Ekim akşamı Ay ile Ülker yıldız kümesi de gökyüzünde birbirine yakın konumda görülebilecek.