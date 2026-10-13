Ekim dolunayı ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Gökyüzünde Avcı Dolunayı heyecanı!

DOLUNAY NASIL OLUŞUR?

Dolunay, Dünya'nın Güneş ile Ay arasında bulunduğu ve Ay'ın Dünya'ya dönük yüzünün Güneş ışığıyla tamamen aydınlandığı evrede meydana geliyor. Ay'ın evreleri yaklaşık 29,5 günlük bir döngüyle birbirini takip ediyor. Dolunayın en yüksek aydınlanmaya ulaştığı an belirli bir saate denk gelse de Ay, bu zamanın öncesinde ve sonrasında da birkaç gece boyunca dolunaya yakın görünümünü koruyor.

Ekim ayındaki dolunayın ardından 27 Ekim akşamı Ay ile Ülker yıldız kümesi de gökyüzünde birbirine yakın konumda görülebilecek.