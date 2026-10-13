Ekim emekli banka promosyonları 2026: Ekim ayı emekli promosyonları kaç TL, hangi banka ne kadar veriyor?

ŞEKERBANK

Şekerbank'ta emeklilere ödenen nakit promosyon, maaş aralığına bağlı olarak 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişiyor. Banka, temel ödemenin yanı sıra günlük bankacılık işlemlerini kapsayan kampanyalarla ek kazanç fırsatları da sunuyor.

İki otomatik fatura talimatı veren emekliler 3 bin TL, kredi kartıyla 5 bin TL harcama yapanlar ise 5 bin TL ek ödül kazanabiliyor. Kredili Mevduat Hesabı (KMH) kullanımına 4 bin TL, sigorta işlemlerine de 5 bin TL ödeme yapılıyor. Ayrıca vadesiz hesap üzerinden maaş tutarına göre 1.000 TL ile 6 bin TL arasında ilave avantaj sağlanıyor.

Bütün kampanya şartlarını yerine getiren emeklilerin elde edebileceği toplam promosyon ve ek ödül tutarı 35 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.