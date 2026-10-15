Ekim emekli promosyon kampanyaları: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor, en yüksek ödeme kaç TL?

ING

ING, emekli maaşını bankaya taşıyanlara 6 bin 250 TL'den 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödüyor. Maaş tutarına göre belirlenen bu ödemeye, çeşitli bankacılık işlemleriyle kazanılabilecek ek ödüller de ekleniyor.

Kampanya kapsamında sunulan ek avantajlar şöyle:

4.000 TL: Dört otomatik fatura ödeme talimatı verenlere

3.500 TL: Turuncu Hesap'ta 100 bin TL bulunduranlara

3.500 TL: 75 bin TL kredi kullananlara

2.000 TL: İlk kez mobil kanaldan ING müşterisi olanlara

4.000 TL'ye kadar: Kart harcamalarına yönelik iade fırsatı

Tüm kampanya koşullarını karşılayan emekliler için nakit promosyon ve ek avantajların toplamı 32 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.