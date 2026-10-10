EKİM EMEKLİ PROMOSYONLARI 2026: Ekim ayı emekli promosyonları kaç TL oldu, hangi banka ne kadar veriyor?

ING

ING, emekli maaşını bankaya taşıyanlara maaş tutarına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon veriyor. Bunun üzerine farklı bankacılık ürünlerini kullanan emekliler için ek ödeme seçenekleri de devreye giriyor.

4 otomatik fatura talimatına: 4 bin TL

Turuncu Hesap'ta 100 bin TL bakiye bulundurana: 3 bin 500 TL

75 bin TL kredi kullanana: 3 bin 500 TL

Mobilden ilk kez ING müşterisi olana: 2 bin TL

Kart harcamalarına: 4 bin TL'ye kadar iade

Bu fırsatların tamamından yararlanan bir emeklinin ING'den elde edebileceği toplam avantaj 32 bin TL'ye kadar çıkıyor.