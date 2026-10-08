Ekim emekli promosyonları 2026 | Emekli promosyonları ekimde kaç TL’ye çıktı, ödeme tutarları ne kadar oldu?

AKBANK

Akbank, emekli maaşını taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon sunuyor. 16 Ekim'e kadar devam edecek kampanyada, ek koşulların karşılanmasıyla birlikte toplam avantaj 30 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.

Akbank Mobil üzerinden ilk kez müşteri olan ve SGK emekli maaşını bankaya taşıyanlar, temel promosyona ek olarak 15 bin TL'ye kadar ilave kazanç elde edebiliyor. Böylece kampanyanın toplam tutarı, yararlanılan ek fırsatlara göre yükseliyor.