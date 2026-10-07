Haberler Yaşam Haberleri Ekim emekli promosyonları 2026 | Hangi banka ne kadar promosyon veriyor, en yüksek ödeme kaç TL?
Giriş Tarihi: 7.10.2026 12:27 Son Güncelleme: 7.10.2026 12:29

Ekim emekli promosyonları 2026 | Hangi banka ne kadar promosyon veriyor, en yüksek ödeme kaç TL?

Maaşını başka bankaya taşımayı düşünen emekliler için ekim ayında promosyon yarışı yeniden hareketlendi. Emekli promosyonları kapsamında nakit ödemenin yanı sıra kart harcaması, otomatik fatura talimatı ve farklı bankacılık ürünleriyle sunulan ek fırsatlar toplam tutarı yukarı taşıyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor, en yüksek ödeme kaç TL? İşte, kampanya detayları…

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Ekim emekli promosyonları 2026 | Hangi banka ne kadar promosyon veriyor, en yüksek ödeme kaç TL?
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Bankaların emekli müşteriler için hazırladığı kampanyalarda yalnızca maaş tutarı değil, yerine getirilmesi gereken ek şartlar da alınacak ödemeyi belirliyor. Bazı bankalar doğrudan nakit promosyon sunarken bazıları maaş taşıma, kart kullanımı veya fatura talimatı gibi koşullarla toplam avantajı artırıyor.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, emeklilere sunduğu 12 bin liraya kadar nakit promosyonu farklı finansman ve kart fırsatlarıyla destekliyor. Kampanya paketinde 12 ay vadeli 40 bin liralık faizsiz kredi, aylık 6 bin liraya kadar Bankkart Lira ve 3 ay taksitli 25 bin liralık faizsiz nakit avans seçenekleri bulunuyor.

Bu fırsatların birlikte değerlendirilmesi halinde sunulan toplam avantaj 90 bin liraya kadar çıkabiliyor.

DENİZBANK

DenizBank'ta emekli maaşını bankaya taşıyanlara maaş tutarına göre 5 bin liradan 12 bin liraya kadar temel promosyon veriliyor. KMH kullanımı, otomatik fatura talimatı ve aktif kredi kartı gibi ek koşulların yerine getirilmesi halinde 18 bin liraya kadar ilave ödeme alınabiliyor. Böylece kampanya kapsamında toplam promosyon tutarı 30 bin liraya kadar yükseliyor.

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VAKIF KATILIM

Vakıf Katılım'ın emeklilere sunduğu promosyon seçenekleri 8 bin 750 liradan başlayıp 25 bin liraya kadar çıkıyor. Ödenecek tutar, emeklinin dahil olduğu maaş dilimine göre belirleniyor.

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ŞEKERBANK

Şekerbank'ta emekli maaşını taşıyanlara maaş aralığına göre 5 bin, 8 bin, 10 bin ve 12 bin lira arasında nakit promosyon veriliyor. Buna ek olarak 2 otomatik fatura talimatı için 3 bin lira, kredi kartıyla 5 bin liralık harcamaya 5 bin lira, KMH kullanımına 4 bin lira ve sigorta işlemlerine 5 bin lira ek ödeme sağlanıyor. Vadesiz hesap avantajı kapsamında ise maaş tutarına göre 1.000 liradan 6 bin liraya kadar ilave ödeme alınabiliyor. Böylece toplam avantaj 35 bin liraya kadar çıkabiliyor.

KUVEYT TÜRK

Kuveyt Türk, emekli maaşını bankaya taşıyanlara maaş tutarına göre 5 bin liradan 12 bin liraya kadar promosyon sağlıyor. Otomatik fatura talimatı ve kart harcamalarına bağlı ek fırsatların kullanılmasıyla birlikte toplam ödeme 14 bin liraya kadar ulaşabiliyor.

YAPI KREDİ

Yapı Kredi'de emekli maaşını bankaya taşıyanlara maaş tutarına göre 6 bin 250 liradan 15 bin liraya kadar promosyon veriliyor. Kampanyaya otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması, mobil uygulama kullanımı ve mobil kanaldan müşteri olma gibi ek avantajlar da dahil ediliyor. Bu fırsatların tamamından yararlanılması halinde toplam ödeme 30 bin liraya kadar çıkabiliyor.

ING

ING, emekli maaşını bankaya taşıyanlara maaş tutarına göre 6 bin 250 lira, 10 bin lira, 12 bin 500 lira ve 15 bin lira promosyon sunuyor. Temel ödemeye ek olarak farklı bankacılık ürünlerinden yararlanan emekliler ilave kazanç elde edebiliyor.

  • 4 otomatik fatura talimatına 4 bin lira
  • Turuncu Hesap'ta 100 bin lira bakiye bulundurmaya 3 bin 500 lira
  • 75 bin liralık kredi kullanımına 3 bin 500 lira
  • Mobil kanaldan müşteri olmaya 2 bin lira
  • Kart harcamalarına toplam 4 bin liraya kadar iade

Tüm koşulların yerine getirilmesi halinde ING'nin sunduğu toplam avantaj 32 bin liraya kadar ulaşabiliyor.

QNB

QNB, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere maaş tutarına göre 8 bin 500 lira, 13 bin 500 lira, 16 bin 500 lira ve 20 bin lira promosyon ödemesi yapıyor. Kampanyaya ek olarak eczane ve market alışverişlerinde yıllık toplam 3 bin liraya kadar iade imkanı da sunuluyor.

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans'ta emekli maaşını bankaya taşıyanlara, maaş tutarı ve kampanya koşullarına göre 13 bin lira, 18 bin 500 lira, 22 bin lira ve 27 bin lira ödeme yapılabiliyor. Daha yüksek tutardan yararlanmak için 2 otomatik fatura talimatı verilmesi, Yedek Hesap başvurusu yapılması ve kredi kartıyla tek seferde 5 bin liralık harcama şartları aranıyor.

Buna ek olarak emekli yakınını bankaya getiren müşterilere kişi başına 500 lira, toplamda ise 5 bin liraya kadar ek ödeme sunuluyor. Böylece kampanyadan elde edilebilecek toplam avantaj 32 bin liraya kadar çıkıyor.

İŞ BANKASI

İş Bankası, emekli maaşını taşıyan müşterilere maaş aralığına göre 6 bin 250 liradan 15 bin liraya kadar nakit promosyon sunuyor. Otomatik fatura talimatı, banka ve kredi kartı kullanımı ile yeni kasko veya konut sigortası poliçesi gibi ek kampanya koşullarının karşılanması halinde toplam avantaj 25 bin liraya kadar çıkabiliyor.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA'da emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere maaş tutarına göre 6 bin 250 liradan 15 bin liraya kadar nakit promosyon sağlanıyor. Kampanyaya dahil olan ek bonuslardan yararlanılması halinde toplam kazanç 25 bin liraya kadar ulaşabiliyor.

ALBARAKA TÜRK

Albaraka Türk, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere maaş aralığına göre 8 bin 300 liradan 20 bin liraya kadar temel promosyon sağlıyor. Kampanya kapsamında sunulan ek fırsatlardan yararlanılması halinde toplam ödeme 30 bin liraya kadar ulaşabiliyor.

AKBANK

Akbank'ta emekli maaşını bankaya taşıyanlara maaş tutarına göre 6 bin 250 liradan 15 bin liraya kadar nakit promosyon veriliyor. 16 Ekim'e kadar sürecek kampanyada, ek şartların yerine getirilmesi halinde toplam kazanç 30 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Kampanya kapsamında Akbank Mobil üzerinden ilk kez müşteri olan ve SGK emekli maaşını Akbank'a taşıyan emekliler, 15 bin liraya varan temel promosyona ek 15 bin liraya kadar ilave kazanç elde edebiliyor.

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Ekim emekli promosyonları 2026 | Hangi banka ne kadar promosyon veriyor, en yüksek ödeme kaç TL?
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