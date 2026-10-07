EMEKLİ MAAŞI OCAK ZAMMI! SSK, Bağ-kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak?

2027 Ocak emekli maaşı zammı hesaplamasında eylül verisiyle birlikte yeni tablo ortaya çıktı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek altı aylık enflasyon sürecinin ilk üç ayı geride kalırken, emeklilerin gözü şimdi kalan üç aylık enflasyon verisine ve ocak ayında oluşacak kesin zam oranına çevrildi.
TÜİK'in eylül ayı enflasyon verisini açıklamasıyla birlikte emekli maaşlarının ocak zam hesabında üç aylık dönem geride kaldı. Temmuz, ağustos ve eylül verileri sonrasında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için oluşan üç aylık enflasyon farkı yüzde 5,57 seviyesine ulaştı.
Ocak 2027 zammının kesinleşmesi için ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.
Emekli maaş zamları yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında belirleniyor. Zam oranı, ilgili dönemdeki enflasyon farkına göre hesaplanıyor ve emekli maaşlarına yansıyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2027 Ocak zammını Temmuz–Aralık döneminde TÜFE'deki artışa göre öğrenecek.
Emeklilerin ocak ayında alacağı kesin zam oranı, yılın son üç ayında açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından belli olacak. Ekim, kasım ve aralık verileri tamamlandığında 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak.
Bu nedenle mevcut yüzde 5,57'lik oran, emekliler için yalnızca ara hesaplama niteliği taşıyor.
Mevcut en düşük emekli aylığı 23 bin 552 lira üzerinden farklı zam oranlarına göre hesaplamalar yapılıyor. Yıl sonu enflasyon beklentileri doğrultusunda ortaya çıkan senaryolar şöyle:
|Kurum / Beklenti
|Zam oranı
|Hesaplanan maaş
|TCMB
|%8,70
|25.601 TL
|OVP
|%9,04
|25.681 TL
|Piyasa Katılımcıları
|%10,06
|25.921 TL
|AA Finans
|%10,11
|25.933 TL
|FKB
|%10,73
|26.079 TL
Bu rakamlar, 23 bin 552 liralık mevcut en düşük aylık üzerinden yapılan hesaplamaları gösteriyor. Kesin maaş tutarı, 6 aylık enflasyon verisinin tamamlanmasının ardından netleşecek.
2026 yıl sonu enflasyonuna ilişkin farklı kurumların beklentileri de emekli maaşı hesaplamalarının yönünü gösteriyor. OVP'de yüzde 28,4, TCMB'nin Enflasyon Raporu'nda yüzde 28, Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yüzde 29,61 ve Finansal Kurumlar Birliği tahmininde yüzde 30,39 seviyeleri öne çıkıyor.
Bu beklentiler üzerinden yapılan hesaplamalarda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam oranı için farklı senaryolar gündeme geliyor.