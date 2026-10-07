EMEKLİ MAAŞI OCAK ZAMMI! SSK, Bağ-kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN SENARYOLAR

Mevcut en düşük emekli aylığı 23 bin 552 lira üzerinden farklı zam oranlarına göre hesaplamalar yapılıyor. Yıl sonu enflasyon beklentileri doğrultusunda ortaya çıkan senaryolar şöyle:

Kurum / Beklenti Zam oranı Hesaplanan maaş

TCMB %8,70 25.601 TL

OVP %9,04 25.681 TL

Piyasa Katılımcıları %10,06 25.921 TL

AA Finans %10,11 25.933 TL

FKB %10,73 26.079 TL

Bu rakamlar, 23 bin 552 liralık mevcut en düşük aylık üzerinden yapılan hesaplamaları gösteriyor. Kesin maaş tutarı, 6 aylık enflasyon verisinin tamamlanmasının ardından netleşecek.