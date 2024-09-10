Ekipler hayatının şokunu yaşadı: Tam 14 kamyon çöp!

'15 İŞÇİ GÖREV ALDI'

Kepez Belediyesi, Esentepe Mahallesi'ndeki bir evde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Bir ihbarı değerlendiren belediye ekipleri, mahalledeki bir gecekonduda çöp ve atıkların kaldırılmasına yönelik çalışma yaptı. Belediyeden 15 işçinin görev aldığı temizlik çalışmasında 3 kamyon, 1 kepçe, 1 adet sepet vinç kullanıldı. Çöp ev temizliğinde, Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra kolluk kuvvetleri de hazır bulundu.