Ekmeği saklamak için en iyi yer burası

AYLARCA TAZELİĞİNİ KORUMAK İSTEYENLERE: DONDURUCU KURALI

Ekmeği birkaç günden daha uzun süre, hatta aylarca ilk günkü tazeliğinde saklamak istiyorsanız derin dondurucu (-18 derece) harika bir çözümdür. Ancak burada dikkat etmeniz gereken çok önemli bir püf noktası var: