EKMEĞİNİZ ERTESİ SABAH TAŞ GİBİ Mİ OLUYOR?

Fırından alınan ekmeğin yumuşacık içini ve çıtır kabuğunu ertesi güne taşımak her zaman mümkün olmuyor. Özellikle akşam yemeğinden kalan ekmekler, sabah sofraya geldiğinde bambaşka bir hale dönüşebiliyor. Kimi zaman içi kuruyor, kimi zaman da kabuğu ilk günkü çıtırlığını kaybediyor.

Ancak bu değişimin ne kadar hızlı yaşanacağı, ekmeğin hangi malzemeyle sarıldığına da bağlı.Saklama denemeleri, alüminyum folyo, plastik poşet ve kağıt torbanın ekmeğin dokusunda farklı sonuçlar oluşturduğunu gösterdi.