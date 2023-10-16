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Giriş Tarihi: 16.10.2023 09:55 Son Güncelleme: 16.10.2023 10:00

Ekmek parçalarının arasından 19 silah çıktı

Adana’da polis yaptığı operasyonda bir evin damındaki koliler içinde üzeri ekmek parçalarıyla kaplanmış 19 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, “Silahlardan haberim yok” dedi, tutuklandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Ekmek parçalarının arasından 19 silah çıktı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'ndeki bir evde çok sayıda ruhsatsız tabanca olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, S.O.'nun evine operasyon düzenledi. Evin damında yapılan aramada, ardiyedeki kolilerin içinde üzeri ekmek parçaları ile doldurulmuş 19 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İFADESİ ŞAŞIRTTI

Polisin incelemesinde tabancaların, kurusıkı silahlardan dönüştürüldüğü belirlendi. Şüpheli S.O., gözaltına alındı. Emniyete götürülen S.O., ifadesinde, "Mahallede düşmanımız çok. Kim olduğunu bilmiyorum ancak birisi bu silahları damımıza gizlemiş. Silahlardan haberimiz yok" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.O. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Ekmek parçalarının arasından 19 silah çıktı
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