Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Akman, bilgisayar, telefon ve tablet gibi cihazlardan yayılan mavi ışığın cilt sağlığını doğrudan tehdit ettiğini açıkladı. Ekran bağımlılığının cilt yaşlanmasını ve lekelenmeyi hızlandırabileceğine dikkat çeken Akman, özellikle yatkınlığı olan kişilerin güneş ışınları kadar ekran ışıklarından da korunması gerektiğini vurguladı. Mavi ışığın derideki pigment kaybını artırabileceğini belirten Prof. Dr. Akman, vitiligo, melazma, lupus gibi rahatsızlıkları bulunanlar ile bağışıklık baskılayıcı ilaç kullananların ışık hassasiyetinin yüksek olduğunu ifade etti. Bu gruptaki hastaların yaz kış fark etmeksizin geniş spektrumlu koruyucu filtreler kullanmasının hayati önem taşıdığını söyleyen Akman, riskli bölgelerde ev ve araç camlarının yanı sıra ekranlara da koruyucu filtreler uygulanabildiğini sözlerine ekledi.

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