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Giriş Tarihi: 16.3.2025

Ekran karşısında 2 saatten fazla kalmak kalbe zarar

Hong Konglu bilim insanlarının araştırması günde 2 saat veya daha fazla ekran karşısında duran kişilerin, atardamarlarda plak birikmesine bağlı kalp hastalıklarına yakalanma olasılığının daha fazla olduğunu gösterdi.

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Ekran karşısında 2 saatten fazla kalmak kalbe zarar
HONG Konglu bilim insanlarının araştırması günde 2 saat veya daha fazla ekran karşısında duran kişilerin, atardamarlarda plak birikmesine bağlı kalp hastalıklarına yakalanma olasılığının daha fazla olduğunu gösterdi. Hong Kong Üniversitesi'nden Prof. Youngwon Kim, "Günümüzde televizyon izleme alışkanlığı, hareketsiz yaşamın önemli bir parçası. Bu durum, kalbi olumsuz etkiliyor. Ayrıca oturma süresinin sınırlanması, özellikle Tip 2 diyabet riski taşıyan kişilerde sağlık iyileştirmelerine katkı sağlayabilir" dedi.
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Ekran karşısında 2 saatten fazla kalmak kalbe zarar
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