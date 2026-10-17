Ekrem İmamoğlu'ndan 50 milyon dolarlık skandala ticaret kılıfı! "Bağış dediğimiz rüşvet çıktı"

Asrın yolsuzluk davasında 4 gün boyunca savunma yapan Ekrem İmamoğlu, Mahkeme Başkanı ve duruşma savcısı tarafından çapraz sorguya alındı. Müteahhit Ali Nuhoğlu, Sarıyer Emirgan'daki Boğaz manzaralı villaların alım kaynağının doğrudan İSKİ'den gelen hakediş paraları olduğunu açıkça önceki duruşmalarda anlatmıştı. İSKİ'deki alacaklarını tahsil edebilmek ve idareyle ilişkileri sorunsuz sürdürebilmek amacıyla bu sürece sürüklendiğini belirten Nuhoğlu, "Bu işten bir kâr etmedim" diyerek yapılan işlemin bir ticaret olmadığını vurguladı. Buna karşın Ekrem İmamoğlu'na çapraz sorguda milyarlık villalar soruldu. İmamoğlu, şirketleri İmamoğlu İnşaat'a devredilmesi skandalını "Ben namusumla ticaret yaptım" sözleriyle savunmaya kalkıştı. Nuhoğlu'nun "kâr etmedim, hakedişler için verdim" itiraflarını görmezden gelen İmamoğlu, protokollere ve sözleşmelere sığınarak rüşvet çarkını sıradan bir ticari alışveriş gibi göstermeye çalıştı.

DURUŞMA SALONUNDA YÜZLEŞME: "BAĞIŞ DEDİĞİMİZ RÜŞVET ÇIKTI"

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde sıvacılığı bırakıp Asoy İnşaat'ı kuran Soytekin, İmamoğlu ile mahkeme salonunda yüzleşti. İBB ve KİPTAŞ'tan ihalesiz ve ayrıcalıklı olarak 15 kreş ile 1500 konut projesi dahil milyarlık işler alan Soytekin, Ekrem İmamoğlu ile duruşma salonunda yüz yüze geldi. Soytekin'in yönelttiği sorular duruşmaya damga vurdu.

-Adem Soytekin: "Bağış olarak bildiğim her şey rüşvet denildi. Bu rüşvet değilse ben neden buna maruz kaldım? Yalnız bırakıldım. Verenler rüşvet olduğunu söylüyor"

-Ekrem İmamoğlu: "Bizim kapıdan içeri rüşvet girmeyeceğini anlattım" -Adem Soytekin: "Ali Kurt'un KİPTAŞ konusunda özellikle bizden hakediş ödemelerinde para istenildiğinde sizin adınıza isterdi, bu konuda bilginiz var mıdır?"

–Ekrem İmamoğlu: "Ne Ali Kurt ne de başkası benim hakkımda böyle bir yetkiyi kullandırtmayı aklından dahi geçiremez. Neden böyle bir şeyi burada sorma gereği duydun anlamadım"

-Adem Soytekin: Ben işimi evet hızlı yaparım ama etkin pişmanlık verdikten sonra tam tersi ilan edildim. Bunu nasıl açıklarsınız?

-Ekrem İmamoğlu: "Adem sen mi konuşuyorsun, yoksa...? Bu soruların senin olduğundan bile şüpheliyim. Sana teessüf edeceğim ama ona bile gerek duymuyorum"

HTS VE BAZ BİRLİĞİ SORULARINA ALAYCI YANIT: "TELEKOMA SORUN"

Duruşma Savcısı, dosyadaki kilit isimlerden olan ve örgüt yöneticiliğiyle suçlanan firari Murat Gülibrahimoğlu ile İmamoğlu'nun telefonlarının 2020-2025 yılları arasında yüzlerce kez sıfır metre baz birliği vermesini sordu. Somut HTS ve baz kayıtları karşısında sıkışan İmamoğlu, soruları yanıtlamak yerine alaycı bir tutum sergileyerek "Onu telekoma sorun ya da o işten sorumlu bakanlığa sorun. Ben o işten anlamam" cevabını verdi.

"ADEM DİK DUR" NOTUNA HORON'LU PİŞKİNLİK

Mahkeme Başkanı, tutuklanan müteahhit Adem Soytekin'in cezaevindeyken kendisine avukatlar aracılığıyla "Adem dik dur bizi satma" yazılı bir el notu iletildiği yönündeki ifadesini İmamoğlu'na hatırlattı. İmamoğlu, duruşma salonundaki ciddiyeti bozarak soruya "Öyle bir not yazmadım ama 'dik dur' güzel laftır... Horan dik oynanır bizim orada da Sayın Başkan" yanıtını verdi. Gerçekleri aydınlatmaya çalışan mahkeme heyetinin sorularını alaycı kelime oyunlarıyla geçiştirmeye çalışması dikkat çekti.

"LİDERLİK ANLAYIŞI" SÖYLEMİYLE ÇARKI PERDELEME ÇABASI

Mahkeme Başkanı'nın, belediye içerisindeki kayıt dışı para trafiğini ve görev dağılımını içeren "sistem" ve yapılanma iddialarını sorması üzerine İmamoğlu, yasadışı çarkı "Ekrem İmamoğlu'nun liderlik anlayışı" diyerek meşrulaştırmaya çalıştı. Aleyhinde ifade veren sanıkların ve itirafçıların beyanlarını değersizleştirmek isteyen İmamoğlu, "İmamoğlu'na çakmak serbest kalmak oluyor, altını üstünü cilalamak özgürleşmek oluyor" diyerek mahkeme huzurunda dile getirilen ağır suçlamaları ve itirafları basit bir kurgudan ibaretmiş gibi göstermeye çalıştı.

MÜTALAADA 2 İSMİN TAHLİYESİ TALEP EDİLDİ

Duruşma savcısı ara mütalaasında Ağaç AŞ Satın Alma Müdürü Ümit Polat ve İBB yeşil alan ve tesisler Şube müdürü Nilgün Cendek'in tahliyesini talep etti.

7 İSME TAHLİYE KARARI

Mahkeme tutukluluğa ilişkin ara kararında, İBB'de mühendis Tolga Kılıç, Ağaç AŞ Şefi Fatih Temur, İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Melih Geçek, Ağaç AŞ Genel Müdür Yardımcısı Aytekin Kararslan, iş adamı Adem Başer, İBB Kentsel Ekolojik Sistemler Şube Müdürü Nilgün Cendek ve Ağaç AŞ satın alma müdürü Ümit Polat'ın tahliyesine karar verdi. Duruşma 2 kasıma ertelendi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör