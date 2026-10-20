Ekspertiz tuzağıyla milyonluk vurgun! Mağdurlar akılalmaz dolandırıcılığı böyle anlattı: ‘Tatlı laflarına inanıp aldım meğer hasarlıymış’

"TATLI LAFINA İNANDIM KANDIRILDIM"

Konuyla ilgili 7 müştekinin şikayetiyle başlayan dosyada müşteki sayısı 30'a kadar çıktı. 30 kişiyi mağdur eden şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken ifade vermeye gelen mağdurlar basın mensuplarına başına gelenleri anlattı. Bir araç almak istediğini söyleyen Murat Koç; " Araba almaya gittim. Araba görünüş şekliyle çok güzeldi. "Ekspere sokalım" dedim. "Ekspere ne gerek var, araba bu" dedi. "15-20 bin lira vereceğine ekspere, verme" dedi. Ben de baktım, araba güzel. Açıkçası hoşuma gitti. Ben de tatlı lafına inandım. Ekspere sokmadım. Sonra benim oğlan, ölçüm bakımına soktu ki araç 430 bin kilometrede. Ağır hasar kaydı var. Var da var yani. Böylelere fırsat verilmesin istiyorum. Türk polisine çok çok teşekkür ederim. Minnettarım. Onların sayesinde rahat uykular uyuyoruz. Allah razı olsun." Dedi.