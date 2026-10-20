Ekspertiz tuzağıyla milyonluk vurgun! Mağdurlar akılalmaz dolandırıcılığı böyle anlattı: ‘Tatlı laflarına inanıp aldım meğer hasarlıymış’

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ikinci el araç piyasasında yapılan usulsüzlüklere yönelik çalışma başlattı. Yürütülen soruşturmada, bazı araçların kilometre bilgilerinin değiştirildiği, sahte ekspertiz raporları düzenlenerek ağır hasarlı araçların hasarsızmış gibi gösterildiği ve bu yöntemle vatandaşların mağdur edildiği tespit edildi.
19 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN
Haksız kazanç elde ettikleri değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için 20 Ekim 2026'da İstanbul ve Muğla'da belirlenen 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
"TATLI LAFINA İNANDIM KANDIRILDIM"
Konuyla ilgili 7 müştekinin şikayetiyle başlayan dosyada müşteki sayısı 30'a kadar çıktı. 30 kişiyi mağdur eden şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken ifade vermeye gelen mağdurlar basın mensuplarına başına gelenleri anlattı. Bir araç almak istediğini söyleyen Murat Koç; " Araba almaya gittim. Araba görünüş şekliyle çok güzeldi. "Ekspere sokalım" dedim. "Ekspere ne gerek var, araba bu" dedi. "15-20 bin lira vereceğine ekspere, verme" dedi. Ben de baktım, araba güzel. Açıkçası hoşuma gitti. Ben de tatlı lafına inandım. Ekspere sokmadım. Sonra benim oğlan, ölçüm bakımına soktu ki araç 430 bin kilometrede. Ağır hasar kaydı var. Var da var yani. Böylelere fırsat verilmesin istiyorum. Türk polisine çok çok teşekkür ederim. Minnettarım. Onların sayesinde rahat uykular uyuyoruz. Allah razı olsun." Dedi.
DOLANDIRICI GİBİ BİR YÜZLERİ YOKTUAracı internet ilanından bulduğunu söyleyen bir başka mağdur Serkan Elman ise; "Aracı 570 bin liraya satmışlardı. Herhangi bir hasar kaydı yok dediler. Araca gittik baktık. Araç düzgün bir şekildeydi. Bize eksper raporu gösterdiler. "İki gün önceden ekspere koymuşuz. Aracı tekrar ekspere koymanıza gerek yok." dediler. Araba da düzgündü. Onlara baktığımız zaman da onlar da dolandırıcı gibi bir yüzleri yoktu. Öyle de biliyorduk. Arabayı daha sonra ekspere götürdük. Araba pert çıktı. Bunlardan şikayetçiyiz. Hakkımızı istiyoruz. Allah devletimizden razı olsun. Emniyete de hepsine teşekkür ediyoruz. Eksper olsa bile, kendi götürmediği sürece kimseye inanmasınlar güvenmesinler. "dedi.