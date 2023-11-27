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Giriş Tarihi: 28.11.2023

El freni faciası

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
El freni faciası
İstanbul Üsküdar'da 42 yaşındaki Fikret Elmas, iddiaya göre sigara içmek için aracını park ederek indi. Ancak el freni çekilmeyen araç hareket etmeye başladı. Elmas, önüne geçerek durdurmak istediği otomobilin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Elmas'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiyeciler, Elmas'ın cansız bedenini aracın altından çıkardı. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Elmas'ın cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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El freni faciası
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