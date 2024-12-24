El-Muhaberat Hapishanesi’nde Trabzonspor forması bulundu

Suriye İstihbarat Genel Müdürlüğü bilinen adıyla El-Muhaberat halkı nedensizce tutuklamasıyla bilinen bir teşkilat. 1971 tarihinde kurulan teşkilat Baas rejiminin halk üzerindeki en baskın gücünü oluşturdu. Halk arasında büyük bir korku yaymasıyla tanındı. El-Muhaberat'ın çok gizli merkezini SABAH Gazetesi görüntüledi.

YÜZLERCE KİŞİ KÜÇÜKCÜK KOĞUŞLARDA

El-muhaberat tarafından tutuklananlar Kafr Sausse bölgesinde bulunan merkeze getiriliyordu. 3 katlı merkezin zeminin altındaki bölümünde hapishaneler bulunuyor. Yüzlerce kişinin küçücük koğuşlara atıldığı hapishane bölümü bir çok acıya ev sahipliği yaptı.

TRABZONSPOR FORMASI BULUNDU

Onlarca koğuşun bulunduğu hapishane katında Trabzonspor forması bulundu. Trabzonspor'un 2011-2012 sezonunda kullandığı formanın ne şekilde hapishaneye geldiği bilinmiyor.

TAM TEÇCİZATLI MERKEZ

El-muhaberat Arap ülkeleri arasında en çok bilinen istihbarat teşkilatı. Kötü şöhretiyle bilinen teşkilatın geniş bir teçhizata sahip. Depolarda uçak savar mermilerinden uzun namlulu silahlara ait bir çok mermi bulundu. Ayrıca bir çok el bombasıda teşkilatın depolarında bulundu. Ayrıca El-muhaberatın eğitim merkezi ve spor salonlarıda görüntülendi.