Elazığ valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verdi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Elazığ Valisi Numan hatipoğlu'nun karar ve talimatları gereğince, ikili eğitim yapan okullarda öğleden sonra eğitime bugün için ara verildi. Dersi devam eden öğrencilerin saat 14.30 itibarıyla evlerine gönderilmesi için gerekli tedbirlerin alınması istendi. Bu uygulamaya taşımalı eğitim kapsamındaki okullar da dahil edildi.

SERVİS ARAÇLARI VE VELİLER BİLGİLENDİRİLECEK

Açıklamada, servis araçlarının ve velilerin zamanında bilgilendirilmesi, öğrencilerin güvenli bir şekilde evlerine ulaşmalarının sağlanmasının önem arz ettiği vurgulandı.

ÇALIŞAN VELİLER İÇİN OKULDA GÜVENLİ BEKLEME TEDBİRİ

Okul idarecileri tarafından, çalışan anne ve babalardan saat 14.30 itibarıyla çocuklarını okuldan alamayacak durumda olanlar için, öğrencilerin velileri tarafından teslim alıncaya kadar okulda güvenli bir şekilde bulunmalarını sağlayacak gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi.

"GEREKLİ HASSASİYETİN GÖSTERİLMESİ İSTENDİ

Açıklamada son olarak, "Öğrencilerimizin can güvenliği ve herhangi bir mağduriyet yaşanmaması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini, sürecin dikkatle takip edilmesini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.