Elazığ Valiliği’nden kentte duyulan patlama sesiyle ilgili açıklama

Elazığ'da Baskil ilçesi ile merkeze bağlı Hankendi Mahallesi'nde akşam saatlerinde patlama sesi ihbarı üzerine Valilikten yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı belirtilerek, "Bugün 21.30 civarında, Baskil ilçemiz Hankendi Mahallesi civarında vatandaşlarımız tarafından yüksek şiddette bir patlama sesi duyulduğuna dair ihbarlar alınmıştır.

"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK GÖRÜLMEDİ"

Olayın ardından güvenlik güçlerimiz yapmış olduğu incelemede Baskil ilçemizde ve Hankendi Mahallemizde herhangi bir olumsuzluk görülmemiştir. Konuya ilişkin araştırma ve incelemeler sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Patlama sesi ise çevredeki bazı güvenlik kameralarına yansıdı.