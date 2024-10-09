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Giriş Tarihi: 9.10.2024 20:23 Son Güncelleme: 9.10.2024 21:26

Elazığ'a şehit ateşi düştü

Pençe Kilit Harekatı kapsamında çıkan çatışma sonucu Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan, şehit oldu.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Elazığ’a şehit ateşi düştü

Kuzey Irak bölgesinde yürütülen Pençe Kilit Harekatında terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışma sonucu Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan şehit oldu. Şehidin memleketi Elazığ'daki baba ocağına ateş düştü.

Vali Numan Hatipoğlu, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Belediye Başkanı Şahin Şerefoğulları ve Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, şehidin ailesine acı haberi iletti. Şehidin Güneykent Mahallesi'ndeki evine Türk bayrağı asıldı. 23 yaşında şehit olan Alan'ın bekar olduğu öğrenildi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan için sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

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Elazığ'a şehit ateşi düştü
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