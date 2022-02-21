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Giriş Tarihi: 21.2.2022 22:32 Son Güncelleme: 21.2.2022 23:05

Elazığ'da 5 aydır kayıp olan eski muhtarın cesedi bulundu

AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
Elazığ’da 5 aydır kayıp olan eski muhtarın cesedi bulundu

Elazığ'da, 5 ay önce kaybolan Kızılay Mahallesi eski muhtarı Muhammet Bahçeci (41) olayında polis ekipleri 13 şüpheliyi gözaltına almıştı. Yapılan çalışma sonucunda Bahçeci'nin cansız bedeni bulunarak otopsi için morga kaldırıldı.

18 Ekim 2021 gecesi Kızılay Mahallesi eski muhtarı 3 çocuk babası Muhammet Bahçeci, iddiaya göre arkadaşıyla birlikte merkeze bağlı Korucu köyüne geldi. Burada bir süre kalan Bahçeci, birlikte gittiği arkadaşına 'Beni al' diye mesaj attıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Aile durumdan şüphelenince olayı polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili detaylı çalışma başlattı. Cinayet şüphesi üzerine duran ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu 13 şüpheliyi tespit edip şafak operasyonuyla gözaltına almıştı. İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin ifade işlemleri sürerken Bahçeci'nin köydeki araziye gömülen cesedi bulundu. Ceset çıkartılarak adli muayene ve otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

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Elazığ'da 5 aydır kayıp olan eski muhtarın cesedi bulundu
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