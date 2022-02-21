Elazığ’da 5 aydır kayıp olan eski muhtarın cesedi bulundu

18 Ekim 2021 gecesi Kızılay Mahallesi eski muhtarı 3 çocuk babası Muhammet Bahçeci, iddiaya göre arkadaşıyla birlikte merkeze bağlı Korucu köyüne geldi. Burada bir süre kalan Bahçeci, birlikte gittiği arkadaşına 'Beni al' diye mesaj attıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Aile durumdan şüphelenince olayı polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili detaylı çalışma başlattı. Cinayet şüphesi üzerine duran ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu 13 şüpheliyi tespit edip şafak operasyonuyla gözaltına almıştı. İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin ifade işlemleri sürerken Bahçeci'nin köydeki araziye gömülen cesedi bulundu. Ceset çıkartılarak adli muayene ve otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.