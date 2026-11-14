Elazığ’da acı kaza! Alev topuna dönen tankerde can vermişti: Kahreden son görüntüleri ortaya çıktı!

Olay, Elazığ-Malatya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İdris T. (38) idaresindeki 27 GH 715 plakalı akaryakıt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
TANKER ALEV TOPUNA DÖNDÜ
Tanker kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Araç içerisinde yanarak hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni AFAD tarafından araçtan çıkartıldı.
Akaryakıt tankeri alevlere teslim oldu: Sürücü hayatını kaybetti! Kaza öncesi son görüntüleri ortaya çıktı | video