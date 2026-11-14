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Giriş Tarihi: 14.11.2026 15:51

Elazığ’da acı kaza! Alev topuna dönen tankerde can vermişti: Kahreden son görüntüleri ortaya çıktı!

Elazığ'da şarampole devrilerek alev alan akaryakıt tankeri alev topuna döndü. Sürücüsü İdris T. hayatını kaybederken kazadan hemen önceki son görüntüsü ise yürekleri dağladı. İşte detaylar…

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Elazığ’da acı kaza! Alev topuna dönen tankerde can vermişti: Kahreden son görüntüleri ortaya çıktı!
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Olay, Elazığ-Malatya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İdris T. (38) idaresindeki 27 GH 715 plakalı akaryakıt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

TANKER ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Tanker kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Araç içerisinde yanarak hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni AFAD tarafından araçtan çıkartıldı.

Akaryakıt tankeri alevlere teslim oldu: Sürücü hayatını kaybetti! Kaza öncesi son görüntüleri ortaya çıktı | video

KAZADAN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, akaryakıt tankerinin kazadan hemen önceki son görüntüsü ortaya çıktı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ELAZIĞ

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Elazığ’da acı kaza! Alev topuna dönen tankerde can vermişti: Kahreden son görüntüleri ortaya çıktı!
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