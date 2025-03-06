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Giriş Tarihi: 6.3.2025 16:00

Elazığ'da akılalmaz olay: Yolda yürürken maymun buldu!

Elazığ'da bir vatandaş, yolda yürüdüğü sırada maymunla karşılaştı. Hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekiplerini aradı. Orta Afrika ve Güneydoğu Asya'daki tropikal ormanlarda yaşadığı bilinen maymun koruma altına alındı.

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Elazığ’da akılalmaz olay: Yolda yürürken maymun buldu!

Elazığ'da bir vatandaş yolda giderken karşılaştığı hayvanı görünce önce gözlerine inanamadı. Bir süre baktığı hayvanın maymun olduğunu gören vatandaş, sakince yanına gittiği maymunu yakaladı.

Uzunca bir süre maymunu seven ve ilgilenen vatandaş, daha sonra durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler maymunu alarak veterinere götürdü. Burada bakımı yapılan maymun, daha sonra Gaziantep'e gönderilerek hayvanat bahçesi yetkililerine teslim edildi. Orta Afrika ve Güneydoğu Asya'daki tropikal ormanlarda yaşadığı bilinen maymunun kente nasıl geldiği ise henüz bilinmiyor.

Sağlık kontrolünden geçirilen maymun, daha sonra Gaziantep'te bulunan hayvanat bahçesine gönderildi.

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Elazığ'da akılalmaz olay: Yolda yürürken maymun buldu!
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