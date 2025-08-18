Elazığ’da baraj gölünde serinlemek isteyen genç boğuldu

Olay, Elazığ'ın Ağın ilçesine bağlı Taşpınar köyü Marina mevkiinde meydana geldi. Aslan serinlemek amacıyla Keban Baraj Gölü'ne girdi. Bir süre yüzdükten sonra gözden kaybolan gencin bulunması için çevredekiler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları sonucunda Aslan'ın cansız bedeni sudan çıkarıldı. Savcılık incelemesinin ardından Abdullah Aslan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.