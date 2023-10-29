Elazığ’da Cumhuriyet’in 100. yılı coşkuyla kutlandı

Elazığ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gerçekleştirilen tören ve etkinliklerle coşkuyla kutlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da valilik binası önünde kutlandı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından Vali Ömer Toraman, günün anlam ve önemini ifade eden konuşma gerçekleştirdi. Öte yandan, Cumhuriyet Bayramının 100. yıl dönümü münasebetiyle Elazığ Belediyesi mehteran takımı, halk oyunları ekibi ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma komando timlerinin silahlı ve silahsız gösterisi izleyenleri hayran bıraktı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. Yıldönümünü Elazığ'da coşkuyla kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirten Elazığ Valisi Ömer Toraman, "Tarih boyunca başarısızlığa rıza göstermeyen asil Türk milleti tek yürek olup yaşadığı her türlü olumsuzluk ve imkansızlığa rağmen umutsuzluğa kapılmadan vatan topraklarını bağımsızlığımıza göz diken işgalcilere karşı 7'den 70'e hep birlikte verdiği şanlı mücadeleyi Cumhuriyet ile taçlandırmıştır" dedi.

Program yerli ve milli araç TOGG'un da bulunduğu geçit töreniyle sona erdi.