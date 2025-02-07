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Giriş Tarihi: 7.2.2025 01:49

Elazığ'da feci kaza! 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Elazığ’da, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Elazığ’da feci kaza! 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı
Kaza, saat 22.00 sıralarında Elazığ- Malatya karayolu, Yalındamlar Köyü Camii mevkisinde meydana geldi. Murat Kaya yönetimindeki 44 FV 347 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada Murat Kaya ile araçtaki ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Murat Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın cenazesi otopsi için morga götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Elazığ'da feci kaza! 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı
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