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Giriş Tarihi: 20.9.2023 22:28

Elazığ'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Elazığ'da korkunç bir kaza meydana geldi. İki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

AA
Elazığ’da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağı'nda, sürücülerinin adı henüz belirlenemeyen 23 P 1257 plakalı otomobil ile 23 ED 002 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazanın etkisiyle araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Elazığ'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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