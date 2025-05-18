Elazığ’da iki grup arasında silahlı kavga: İki kişi yaralandı!

Yaklaşık yarım saat sonra yine aynı mahallede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Her iki olayın da bağlantılı olduğunu değerlendiren, polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.