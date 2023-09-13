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Giriş Tarihi: 13.9.2023 12:50

Elazığ'da kanlı gece: Yunus Yıldız hayatını kaybetti

Elazığ'da korkunç bir olay meydana geldi. İki grubun silahlı kavgasında yaralanan 3 kişiden durumu ağır olan Yunus Yıldız (33), hastanede hayatını kaybetti...

DHA
Elazığ’da kanlı gece: Yunus Yıldız hayatını kaybetti

Olay, saat 01.00 sıralarında, Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan 2 grup, otomobilleriyle seyir halindeyken İmam Efendi Bulvarı'nda karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. İki grup, birbirlerine pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açtı. Kavgada 3 kişi, vücutlarına isabet eden mermi ve saçmalarla yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Yunus Yıldız, tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi. Yıldız'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı..

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Elazığ'da kanlı gece: Yunus Yıldız hayatını kaybetti
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