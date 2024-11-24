Elazığ’da kaza: Otomobil, greyderin altına girdi

Kaza, Prof. Dr. Nuri Orhan Bulvarı'nda meydana geldi. Hasan Bahtiyar Goral (26) idaresindeki otomobil, yağıştan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı şeride geçerek Mehmet Çoşkuner'in (68) kullandığı greyderin altına girdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, sürücü Hasan Bahtiyar Goral'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Goral'ın cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.