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Giriş Tarihi: 24.11.2024 16:12 Son Güncelleme: 24.11.2024 16:41

Elazığ'da kaza: Otomobil, greyderin altına girdi

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeride geçip greyderin altına girdi. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Elazığ’da kaza: Otomobil, greyderin altına girdi

Kaza, Prof. Dr. Nuri Orhan Bulvarı'nda meydana geldi. Hasan Bahtiyar Goral (26) idaresindeki otomobil, yağıştan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı şeride geçerek Mehmet Çoşkuner'in (68) kullandığı greyderin altına girdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, sürücü Hasan Bahtiyar Goral'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Goral'ın cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Elazığ'da kaza: Otomobil, greyderin altına girdi
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