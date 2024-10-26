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Giriş Tarihi: 26.10.2024 23:20

Elazığ'da kıraathaneye ateş açıldı: 2 kişi yaralandı

Elazığ'da dehşet dolu anlar yaşandı... Bir kıraathaneye tabancalarla açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı.

DHA
Elazığ’da kıraathaneye ateş açıldı: 2 kişi yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Rüstempaşa Mahallesi Adnan Orakçıoğlu Caddesi'nde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre, müşterilerin içeride oturduğu sırada, iş yerinin önüne gelen kişi veya kişilerce tabancalarla ateş açıldı. Olayda kıraathanedeki 2 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Elazığ'da kıraathaneye ateş açıldı: 2 kişi yaralandı
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