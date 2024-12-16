Elazığ’da kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 1 ölü

Kaza, Alacakaya-Halkalı köy yolu üzerinde Sularbaşı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Efendi Öztürk'ün kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde, sürücü Efendi Öztürk'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Öztürk'ün cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili detaylı inceleme başlatıldı.