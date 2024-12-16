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Giriş Tarihi: 16.12.2024 16:59 Son Güncelleme: 16.12.2024 17:26

Elazığ’da kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 1 ölü

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Elazığ’da kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 1 ölü

Kaza, Alacakaya-Halkalı köy yolu üzerinde Sularbaşı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Efendi Öztürk'ün kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde, sürücü Efendi Öztürk'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Öztürk'ün cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

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Elazığ’da kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 1 ölü
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