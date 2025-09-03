Haberler Yaşam Haberleri Elazığ'da köy yangını: Ekipler alevlere müdahale ediyor!
Giriş Tarihi: 3.9.2025 21:07 Son Güncelleme: 3.9.2025 21:09

Elazığ'da köy yangını: Ekipler alevlere müdahale ediyor!

İHA
Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Ekinözü köyü Ayyıldızlar mezrasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bahçelere ve köy içine sıçradı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle ilerleyerek Paymalı köyüne kadar ulaştı.

EKİPLERİN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Köy halkı kendi imkanlarıyla alevlere müdahale ederken, ilçe belediyesi ve Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 arazöz ile 1 su ikmal aracı olay yerine sevk edildi. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle büyük endişe yaşanırken, ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

