Elazığ’da park halindeki araca silahlı saldırı! 5 şüpheli gözaltına alındı

Kırklar Mahallesi'nde bir kişinin silahla yaralandığı olayla ilgili Elazığ merkezli gerçekleştirilen operasyonda, aralarında suça sürüklenen çocukların da olduğu 5 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Yapılan açıklamada, 27.09.2026 günü saat 01.30 sıralarında Kırklar Mahallesi Nur Sokak üzerinde park halindeki araç içerisinde bulunan U.S. isimli şahsa yönelik ateşli silahla saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırıda müştekinin sol bacak diz üstü bölgesinden ateşli silahla yaralandığı ve aracına 8 adet kurşun isabet ettiği kaydedildi.

KAMERA VE SAHA ÇALIŞMALARIYLA ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince olayı gerçekleştiren ve olayla bağlantısı bulunan şahısların tespitine yönelik geniş çaplı kamera ve saha çalışmaları yürütüldü.

Yapılan çalışmalar neticesinde; adli süreçteki çocuk S.Ç. ve şüpheli Se.Ç.'nin bir araçla olay yerine geldikleri, adli süreçteki çocuk S.Ç.'nin üzerindeki silahı park halindeki bir aracın lastik kısmına saklayıp bir süre sonra tekrar aldığı, eylemin gerçekleştirilmesinin ardından şüpheli Se.Ç. ve adli süreçteki çocuk S.Ç.'nin bahse konu araçla olay yerinden uzaklaşarak Yeni Mahalle Mimar Faruk Caddesi'ndeki bir ikamete girdikleri belirlendi.

Yapılan detaylı incelemelerde araç sahibi E.Y. ile H.G. ve adli süreçteki çocuk A.B.G. isimli şahısların da eylemi gerçekleştiren şüpheli A.S.Ç. ile birlikte hareket ettikleri değerlendirildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında, 06.10.2026 günü saat 06.00 itibarıyla şüpheliler ve A.S.Ç.'nin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon neticesinde şüpheliler H.G., E.Y., S.Ç. ile adli süreçteki çocuklar S.Ç. ve A.B.G. yakalanarak gözaltına alındı.

RUHSATSIZ SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ve adli süreçteki çocukların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere (cep telefonları) el konuldu. Adli süreçteki çocuk A.B.G.'nin adresinde yapılan aramada ise 1 adet pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 4 adet fişek ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ve adli süreçteki çocuklar hakkında başlatılan adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör