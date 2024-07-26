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Giriş Tarihi: 26.7.2024 04:34

Elazığ’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Elazığ’da husumetliler arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan Harun Aydemir (19) hayatını kaybetti. Yaşanan arbede sırasında yaralanan A.C.Y. ise tedavi altına alındı

DHA
Elazığ’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Ulukent Mahallesi'nde bir site içerisinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında henüz bilinmeyen nedenle husumet bulunan A.C.Y. ile Harun Aydemir arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada A.C.Y.'nin pompalı tüfekle ateş ettiği Aydemir ağır yaraladı.

İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Harun Aydemir, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşanan arbede sırasında yaralanan A.C.Y. ise tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Elazığ’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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