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Giriş Tarihi: 28.4.2025 19:37 Son Güncelleme: 28.4.2025 19:40

Elazığ'da şüpheli ölüm! Bir şahıs evinde ölü bulundu

Elazığ'da yakınlarının haber alamadığı 52 yaşındaki Celal Atilla evinde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Elazığ’da şüpheli ölüm! Bir şahıs evinde ölü bulundu

Olay, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Levent Sokak'ta bulunan 6 katlı binada meydana geldi. Gün içerisinde Celal Atilla'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye aracının merdiveni ile balkondan içeri giren ekipler, Atilla'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli ölüm üzerine cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Atilla'nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

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Elazığ'da şüpheli ölüm! Bir şahıs evinde ölü bulundu
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