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Giriş Tarihi: 11.12.2023 08:52

Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA
Elazığ’da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekipler, kente uyuşturucu madde sokulacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde 3'ü kadın olmak üzere 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında çanta içerisinde 1 kilogram 886 gram metamfetamin, uyuşturucu üretim maddeleri, 2 bin 900 euro ve bin 25 lira ele geçirildi.

5'İ TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan 7 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2'si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı
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