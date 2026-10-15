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Giriş Tarihi: 15.10.2026 22:47

Elazığ'da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma Elazığ'da okul var mı?

Elazığ'da yarın okullar tatil mi sorusu, kentte etkili olan sağanak yağışın ardından öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. 15 Ekim Perşembe günü ikili eğitim yapılan okullarda öğleden sonraki derslere ara verilmesinin ardından gözler 16 Ekim Cuma günü için alınacak karara çevrildi. Peki, Elazığ'da yarın okul var mı, Valilik yeni bir açıklama yaptı mı?

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Elazığ’da yarın okullar tatil mi? 15 Ekim Cuma Elazığ’da okul var mı?
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Elazığ'da okulların tatil durumuna ilişkin gelişmeler, hafta sonu öncesinde öğrencilerin gündemine girdi. Perşembe günü ikili eğitim yapılan okullarda uygulanan öğleden sonra tatilinin ardından 16 Ekim Cuma günü eğitim öğretimin devam edip etmeyeceği araştırılıyor. İşte Elazığ'da okulların tatil durumuna ilişkin son gelişmeler.

Elazığ’da yarın okullar tatil mi? 15 Ekim Cuma Elazığ’da okul var mı?

16 EKİM CUMA ELAZIĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Elazığ'da 16 Ekim 2026 Cuma günü için il genelinde okulların tatil edildiğine ilişkin yeni bir karar açıklanmadı. Valilik tarafından 15 Ekim Perşembe günü alınan karar kapsamında, ikili eğitim yapılan okullarda öğleden sonra eğitime ara verildi. Uygulama, taşımalı eğitim kapsamındaki okulları da içerdi.

Cuma günü için yeni bir karar duyurulmadığı sürece eğitim öğretimin normal takvim doğrultusunda devam etmesi bekleniyor. Öğrencilerin ve velilerin olası değişikliklere karşı Elazığ Valiliğinin resmî duyurularını takip etmesi gerekiyor.

Elazığ’da yarın okullar tatil mi? 15 Ekim Cuma Elazığ’da okul var mı?

ELAZIĞ'DA BUGÜN OKULLAR NEDEN TATİL EDİLDİ?

Elazığ'da etkili olan olumsuz hava koşulları ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda öğrencilerin güvenliği için tedbir alındı. Valilik talimatıyla ikili eğitim yapılan okullarda 15 Ekim Perşembe günü öğleden sonraki derslere ara verildi.

Dersleri devam eden öğrencilerin saat 14.30 itibarıyla evlerine gönderilmesi kararlaştırılırken taşımalı eğitim kapsamındaki okullar da uygulamaya dahil edildi. Okul yönetimlerinden servis araçlarının ve velilerin zamanında bilgilendirilmesi, öğrencilerin güvenli şekilde evlerine ulaşması için gerekli önlemlerin alınması istendi.

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Elazığ’da yarın okullar tatil mi? 15 Ekim Cuma Elazığ’da okul var mı?

ELAZIĞ VALİLİĞİ'NDEN YENİ TATİL AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?

15 Ekim Perşembe günü alınan yarım günlük ara kararının ardından 16 Ekim Cuma günü için yeni bir tatil duyurusu yapılmadı. Hava koşullarına bağlı olarak yeni bir karar alınması halinde açıklamanın Elazığ Valiliğinin resmî iletişim kanalları üzerinden paylaşılması bekleniyor.

Öğrenciler ve veliler, cuma günü derslerin yapılıp yapılmayacağına ilişkin en güncel bilgiyi Valilik ve İl Millî Eğitim Müdürlüğünün duyurularından takip edebilir.

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