Elazığ'da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma Elazığ'da okul var mı?

16 EKİM CUMA ELAZIĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Elazığ'da 16 Ekim 2026 Cuma günü için il genelinde okulların tatil edildiğine ilişkin yeni bir karar açıklanmadı. Valilik tarafından 15 Ekim Perşembe günü alınan karar kapsamında, ikili eğitim yapılan okullarda öğleden sonra eğitime ara verildi. Uygulama, taşımalı eğitim kapsamındaki okulları da içerdi.

Cuma günü için yeni bir karar duyurulmadığı sürece eğitim öğretimin normal takvim doğrultusunda devam etmesi bekleniyor. Öğrencilerin ve velilerin olası değişikliklere karşı Elazığ Valiliğinin resmî duyurularını takip etmesi gerekiyor.