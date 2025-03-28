Haberler Yaşam Haberleri Elazığ’da yayaya otomobil çarptı! 1 ölü
Giriş Tarihi: 28.3.2025 16:50 Son Güncelleme: 28.3.2025 17:22

Elazığ’da yayaya otomobil çarptı! 1 ölü

Elazığ'da bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada ağır yaralanan 20 yaşındaki Zeynep Altay hayatını kaybetti.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Elazığ’da yayaya otomobil çarptı! 1 ölü

Kaza, öğle saatlerinde Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi üzerinde meydana geldi. Alper Öztürk idaresindeki otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen Zeynep Altay'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, başka bir otomobile çarparak durabildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Zeynep Altay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Altay'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Elazığ’da yayaya otomobil çarptı! 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz