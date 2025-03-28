Elazığ’da yayaya otomobil çarptı! 1 ölü

Kaza, öğle saatlerinde Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi üzerinde meydana geldi. Alper Öztürk idaresindeki otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen Zeynep Altay'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, başka bir otomobile çarparak durabildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Zeynep Altay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Altay'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.