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Giriş Tarihi: 5.11.2022 18:16

Elazığ'daki tarihi Kapalı Çarşı'da çatı çöktü: 5 yaralı

Elazığ'da, Kapalı Çarşı'nın dış cephe restorasyonu sırasında, çatıda çökme meydana geldi. Yoldan geçen 5 kişi, çatının üzerlerine düşmesiyle yaralandı.

DHA
Elazığ’daki tarihi Kapalı Çarşı’da çatı çöktü: 5 yaralı

Olay, akşam saatlerinde, Kapalı Çarşı'nın İstasyon Caddesi'ne bakan cephesinde meydana geldi. Dış cephedeki restorasyon çalışması sırasında, çatıda henüz belirlenemeyen nedenle çökme oldu.

5 KİŞİ ÇATININ ALTINDA KALDI

Bu sırada yoldan geçen 5 kişi, çatının altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Üzerlerine çatı devrilen 5 kişi, kurtarılıp, ilk müdahalenin ardından yaralı olarak hastanelere kaldırıldı. Araç ve yaya trafiğine kapatılan alanda ekiplerin incelemesi sürüyor.

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Elazığ'daki tarihi Kapalı Çarşı'da çatı çöktü: 5 yaralı
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