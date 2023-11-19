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Giriş Tarihi: 20.11.2023

Elbistan Belediyesi’nden 40 depremzedeye ücretsiz ev

Elbistan Belediyesi, hiçbir geliri olmayan depremzedeler için, ücretsiz 40 daire yaptırıyordepremzedeler

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Elbistan Belediyesi’nden 40 depremzedeye ücretsiz ev
Asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş'ta 7,6 şiddetindeki ikinci depremin merkez üssü Elbistan İlçesinde yeni konutlar hızla yükselmeye devam ediyor. Bir taraftan TOKİ tarafından deprem konutları yapılırken bir taraftan da Elbistan Belediyesi, hiçbir geliri olmayan depremzedelere ev yapıyor. Karaelbistan Mahallesi'nde temeli atılarak yapımına başlanan proje hakkında bilgiler veren Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, "Depremde Elbistan kıyameti yaşadı. Çok büyük kayıplarımız oldu. TOKİ kalıcı konutların yapımına başlandı. Önemli bir kısmı da tamamlanmak üzere. Karaelbistan Mahallemizdeki yaklaşık 3 bin 600 konutun yapımı büyük bir hızla sürüyor. Vatandaşlarımıza 'hiç kimse açıkta kalmayacak' şeklinde taahhütte bulunmuştuk. Depremi ağır şekilde yaşamış, eşyalarını kaybetmiş, canlarını kaybetmiş ama hak sahibi olamamış vatandaşlarımız vardı. Biz de Elbistan Belediyesi olarak kollarımızı onlar için sıvadık. 80 metrekare 2+1 planda 2 blok 40 daire olarak inşasına başladığımız konutları depremzedelerimize ücretsiz olarak vereceğiz" dedi.

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Elbistan Belediyesi’nden 40 depremzedeye ücretsiz ev
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