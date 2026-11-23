Hafif yapışkanlıktan çekinmeyin

Bazı yumuşak hamurlar ne kadar güzel yoğrulursa yoğrulsun elinize hafifçe tutunmaya devam edebiliyor. Bir dahaki sefere hemen una sarılmak yerine birkaç damla yağ, hafif nemli eller ya da kısa bir dinlenme molasıyla çok daha yumuşacık sonuçlar alabilirsiniz.