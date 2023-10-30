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Giriş Tarihi: 30.10.2023 16:58 Son Güncelleme: 30.10.2023 17:28

Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Neslihan ÖZBOZKURT
Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesi Küçük Kösebalcı Mahallesi'ndeki tadilatta olan evin bahçesinde arkadaşlarıyla oynayan Yağmur Girgin, bina dışında kalan elektrik kablosuna dokunduğu sırada akıma kapıldı.

Çocuğun ve yanındaki arkadaşlarının çığlığı üzerine bölgeye giden Girgin'in ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, ev sahibi ve elektrik tesisatını yapan firmadaki görevlilerin ifadesine başvurdu.

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Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti
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