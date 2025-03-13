Elektrik akımına kapılan yaşlı adam hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Odaköy mahallesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, elektrik direğine çıkan 65 yaşındaki Eyyüp Yılmaz adındaki vatandaş elektrik akımına kapılarak direkten düştü.

115 Acile yapılan ihbar üzerine olay yerine yönlendirilen Ambulans ve sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan 65 yaşındaki Eyyüp Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın cenazesi otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.