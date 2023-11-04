Elektrik çarptığını söyledi: Maganda kurşunu çıktı!





Hastaneye ulaştığında asıl ölüm sebebinin göğsüne isabet eden tabanca mermisi olduğu anlaşılan iki çocuk babası Çalcalı'nın cansız bedeni otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili pazar günü yapılacak düğüne katılmak için İstanbul'dan Giresun'a gelen ve silahı ateşlediği belirlenen Ş.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.