Elektrik desteği ödeme tarihleri ile ilgili açıklamalar elektrik faturalarını ödemekte zorlanan ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan elektrik tüketim desteği ödeme tarihi merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada kasım ayı elektrik yardımı ödeme tarihini duyurdu. Peki, 2022 Kasım ayı elektrik desteği ödemeleri ne zaman yatırılacak, nasıl ve nereden alınır, ne kadar, kaç TL verilecek? İşte, 2022 Kasım Elektrik yardımı ödeme tarihleri, e devlet başvuru ekranı ve şartları…
SON DAKİKA: ELEKTRİK DESTEĞİ ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,7 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası ''2022 Kasım ayı elektrik yardımı ne zaman yatırılacak?'' sorusu yanıt buldu.
KASIM AYI ELEKTRİK DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Açıklamasında sosyal yardım destekleri ve elektrik tüketim desteğiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, "Elektrik desteğinden yararlanan 3 milyon hanenin 666 milyon lira tutarındaki ödemesi bu hafta içinde yapılacak." dedi.
Sosyal yardım programlarından faydalanan ihtiyaç sahibi haneleri kapsayan elektrik tüketim desteği yapılan inceleme sonucu başvurusu olumlu olanlara tüm şartların sağlanması koşuluyla veriliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu ile ilgili açıklamaları şu şekilde:
''Gelir seviyesi belli bir rakamın altında kalan vatandaşlarımıza koruyucu önleyici tarzda destek olacak yeni programlar geliştirdik. Türkiye Aile desteği... Bu kapsamda 2,5 milyon insanımıza 3.2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır. Elektrik desteğinden yararlanan 3 milyon hanenin 666 milyon lira tutarındaki ödemesi bu hafta içinde yapılacak.
Doğalgaz yardımının 2022 kış dönemi ilk ödemesi de bu hafta gerçekleştirilecektir. Engelli ve yaşlıların hak sahiplerinin 2.1 milyar tutarındaki kasım ödemeleri de geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Vatandaşlarımızın kış binin üzerindeki Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfına ek ödeme... Bu hafta içinde 7 milyar tutarında bir sosyal destek rakamını insanlarımızın hizmetine sunmuş olduk.''
ELEKTRİK DESTEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek olmayıp; hak sahiplerinin Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterlidir.
Düzenli sosyal yardım/2022 sayılı yasa kapsamında aylık almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden hanelerin sistem üzerinde aylık kontrolü yapıldıktan sonra ödemeler hazırlanmaktadır.
ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ NE KADAR?
1-2 kişilik muhtaç hanelere 103 TL
3 kişilik muhtaç hanelere 137,33 TL
4 kişilik muhtaç hanelere 171,67 TL
5 kişilik muhtaç hanelere 206 TL ödenmektedir.
Bakan Yanık geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Türkiye Aile Desteği'nden yararlanan hanelere Elektrik Tüketim Desteği de vereceğiz. Ayrıca Aile Destek Programı Çocuk Destek Bileşeni kapsamında; 1-2 çocuklulara 350 TL, 3 çocuklulara 450 TL, 4 çocuklulara 550 TL, 5 ve üzeri sayıda çocuklulara 650 TL destek." ifadelerine yer vermişti.
ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?
Söz konusu destek programından, SYD Vakıfları tarafından 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında; düzenli merkezi yardım ve aylıklara (Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (EVEK), Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (MAAY),
Öksüz/Yetim ve Asker Çocuğu Yardım Programı (ÖYAÇ), Şartlı Eğitim - Şartlı Sağlık Yardım Programı (ŞESY), Çoklu Doğum Yardım Programı, Kronik Hastalık Yardım Programı, Engelli Aylıkları, Yaşlı Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı)ilişkin hak sahipliği belirlenen ve bu hak sahipliği devam eden haneler faydalandırılmaktadır.
ÖDEME ZAMANI VE ÖDEME MİKTARI NE ŞEKİLDE YAPILIR?
Ödemeler aylık yapılmakta olup ETD programı kapsamında;
1-2 kişilik muhtaç hanelere aylık 75 kilovatsaat,
3 kişilik muhtaç hanelere aylık 100 kilovatsaat,
4 kişilik muhtaç hanelere aylık 125 kilovatsaat,
5 ve daha fazla kişilik muhtaç hanelere aylık 150 kilovatsaat
karşılığı tutar kadar aylık destek verilmektedir.
Herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek olmayıp; hak sahiplerinin Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterlidir.
KRONİK HASTALARA YÖNELİK ELEKTRİK DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Hastaların sağlık gerekçesiyle evden çıkamayacak durumda bulunması söz konusu ise hastanın vekili, vasisi veya velisi tarafından hasta adına başvuru yapılabileceği gibi bu kişilerin bulunmaması durumunda hastanın hanesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı personeli tarafından da başvuru alınabilir.