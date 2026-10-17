Elektrik faturasını kabartan gizli tehlike: El feneri testiyle buzdolabındaki kaçağı bulun

Evimizdeki elektrik tüketimini gözden geçirdiğimizde, mutfak ilk sırayı hemen alıyor. Fırın, mikrodalga veya ocak gibi cihazlar gün içinde belirli sürelerle çalışırken; evimizin demirbaşı olan buzdolapları ve derin dondurucular bir an bile durmaksızın 7 gün 24 saat çalışmaya devam eder.
Ancak zamanla buzdolaplarının kapaklarında bulunan lastikler (contalar) eskir, aşınır veya deforme olur.
Bu durum, dışarıdaki sıcak havanın içeri sızmasına ya da içerideki soğuk havanın dışarı kaçmasına neden olur. Sonuç olarak buzdolabı içindeki ideal sıcaklığı koruyabilmek için çok daha fazla efor sarf eder ve gizliden gizliye devasa bir elektrik tüketimine yol açar.
Hava Kararırken Uygulayın: Akşam hava tamamen karardığında mutfağınızın ışıklarını kapatın.
Feneri İçeri Yerleştirin: Güçlü bir şekilde ışık veren çalışır vaziyetteki bir el fenerini buzdolabının içine koyun ve kapağını sıkıca kapatın.
Sızıntıyı Kontrol Edin: Buzdolabının dışından içeriye baktığınızda eğer fenerin ışığını dışarıdan net bir şekilde görebiliyorsanız, bu contaların özelliğini yitirdiği ve hava kaçırdığı anlamına gelir.
Eğer dışarıdan bakıldığında en ufak bir ışık sızıntısı dahi fark ediyorsanız, buzdolabınızın kapı contalarının (lastiklerinin) acilen değiştirilmesi gerekiyor demektir.