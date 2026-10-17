Elektrik faturasını kabartan gizli tehlike: El feneri testiyle buzdolabındaki kaçağı bulun

Evimizdeki elektrik tüketimini gözden geçirdiğimizde, mutfak ilk sırayı hemen alıyor. Fırın, mikrodalga veya ocak gibi cihazlar gün içinde belirli sürelerle çalışırken; evimizin demirbaşı olan buzdolapları ve derin dondurucular bir an bile durmaksızın 7 gün 24 saat çalışmaya devam eder.

Ancak zamanla buzdolaplarının kapaklarında bulunan lastikler (contalar) eskir, aşınır veya deforme olur.