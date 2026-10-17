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Giriş Tarihi: 17.10.2026 11:30

Elektrik faturasını kabartan gizli tehlike: El feneri testiyle buzdolabındaki kaçağı bulun

Günün 24 saati aralıksız çalışarak mutfaktaki elektrik tüketiminin en büyük sorumlularından biri olan buzdolapları, esneyen kapı contaları yüzünden gizliden gizliye bütçenizi sarsabilir. Akşam karanlığında yapacağınız son derece pratik ve şaşırtıcı el feneri testi sayesinde, enerji kaçağını hemen fark edebilir ve elektrik faturalarınızı düşürebilirsiniz. İşte adım adım o akıllı test yöntemi...

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HİLAL AYTAÇ Yaşam
Elektrik faturasını kabartan gizli tehlike: El feneri testiyle buzdolabındaki kaçağı bulun
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Evimizdeki elektrik tüketimini gözden geçirdiğimizde, mutfak ilk sırayı hemen alıyor. Fırın, mikrodalga veya ocak gibi cihazlar gün içinde belirli sürelerle çalışırken; evimizin demirbaşı olan buzdolapları ve derin dondurucular bir an bile durmaksızın 7 gün 24 saat çalışmaya devam eder.

Ancak zamanla buzdolaplarının kapaklarında bulunan lastikler (contalar) eskir, aşınır veya deforme olur.

Elektrik faturasını kabartan gizli tehlike: El feneri testiyle buzdolabındaki kaçağı bulun

Bu durum, dışarıdaki sıcak havanın içeri sızmasına ya da içerideki soğuk havanın dışarı kaçmasına neden olur. Sonuç olarak buzdolabı içindeki ideal sıcaklığı koruyabilmek için çok daha fazla efor sarf eder ve gizliden gizliye devasa bir elektrik tüketimine yol açar.

Elektrik faturasını kabartan gizli tehlike: El feneri testiyle buzdolabındaki kaçağı bulun

EL FENERİ TESTİ NASIL YAPILIR?

Buzdolabınızın contalarının sağlam olup olmadığını anlamak için herhangi bir teknik alete veya servise ihtiyacınız yok. Evde yapabileceğiniz son derece basit bir yöntemle bu kaçağı kolayca tespit edebilirsiniz:

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Elektrik faturasını kabartan gizli tehlike: El feneri testiyle buzdolabındaki kaçağı bulun

Hava Kararırken Uygulayın: Akşam hava tamamen karardığında mutfağınızın ışıklarını kapatın.

Elektrik faturasını kabartan gizli tehlike: El feneri testiyle buzdolabındaki kaçağı bulun

Feneri İçeri Yerleştirin: Güçlü bir şekilde ışık veren çalışır vaziyetteki bir el fenerini buzdolabının içine koyun ve kapağını sıkıca kapatın.

Elektrik faturasını kabartan gizli tehlike: El feneri testiyle buzdolabındaki kaçağı bulun

Sızıntıyı Kontrol Edin: Buzdolabının dışından içeriye baktığınızda eğer fenerin ışığını dışarıdan net bir şekilde görebiliyorsanız, bu contaların özelliğini yitirdiği ve hava kaçırdığı anlamına gelir.

Elektrik faturasını kabartan gizli tehlike: El feneri testiyle buzdolabındaki kaçağı bulun

IŞIK GÖRÜNÜYORSA NE YAPMALI?

Eğer dışarıdan bakıldığında en ufak bir ışık sızıntısı dahi fark ediyorsanız, buzdolabınızın kapı contalarının (lastiklerinin) acilen değiştirilmesi gerekiyor demektir.

Elektrik faturasını kabartan gizli tehlike: El feneri testiyle buzdolabındaki kaçağı bulun

Contaların yenilenmesi, cihazın gereksiz enerji harcamasının önüne geçerek hem gıdalarınızın daha iyi korunmasını sağlar hem de elektrik faturanızı ciddi oranlarda düşürür.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Elektrik faturasını kabartan gizli tehlike: El feneri testiyle buzdolabındaki kaçağı bulun
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