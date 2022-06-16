Elektrik kesintisi sorgulama 16 Haziran 2022 I İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? AYEDAŞ BEDAŞ güncel liste

ARNAVUTKÖY

NO: 23535524

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah AKAĞAÇ, CAMİ, DEFNE, KARAÇAM, KULELİ, OĞUZHAN, SEKOYA, UZUNDERE, YEŞİLBAYIR sk bölgelerinde 16/06/2022 09:00:00 - 16/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 23523388

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, KARADUT, MEKTEP sk bölgelerinde 16/06/2022 09:00:00 - 16/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23535495

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah DR SADIK AHMET, GÜLERYÜZ, YALI sk / DENİZKÖŞKLER mah DR SADIK AHMET, ERSOY, KESKİN, ORHAN VELİ, SEÇKİN, TEL sk bölgelerinde 16/06/2022 13:00:00 - 16/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.