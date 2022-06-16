Elektrik kesintisi sorgulama 16 Haziran 2022 I İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? AYEDAŞ BEDAŞ güncel liste

İstanbul elektrik kesintisi AYEDAŞ ve BEDAŞ listeleri ile sorgulanmaya başladı. İlçelerinde kesinti yaşayan vatandaşlar planlı olanları öğrenerek kesintinin ne zaman biteceği bilgisini alıyor. Bu noktada "elektrikler ne zaman gelecek" sorusu gündemde. İşyerlerinde ve evlerde yaşanan kesintileri öğrenmek için yayımlanan listelere başvuruldu. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte, İstanbul elektrik kesintisi 16 Haziran bugün…
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ İLÇE VE MAHALLELER
AYEDEŞ ELEKTRİK KESİNTİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Elektrik kesintisi olan ilçeler için...
ARNAVUTKÖY
NO: 23535524
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah AKAĞAÇ, CAMİ, DEFNE, KARAÇAM, KULELİ, OĞUZHAN, SEKOYA, UZUNDERE, YEŞİLBAYIR sk bölgelerinde 16/06/2022 09:00:00 - 16/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 23523388
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, KARADUT, MEKTEP sk bölgelerinde 16/06/2022 09:00:00 - 16/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 23535495
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah DR SADIK AHMET, GÜLERYÜZ, YALI sk / DENİZKÖŞKLER mah DR SADIK AHMET, ERSOY, KESKİN, ORHAN VELİ, SEÇKİN, TEL sk bölgelerinde 16/06/2022 13:00:00 - 16/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 23533372
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2040., 2042., 2043., 2044., 2045., 2046., 2047., FATİH, NAMIK KEMAL sk / SANCAKTEPE mah 966., FATİH sk bölgelerinde 16/06/2022 00:01:00 - 16/06/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 23523485
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1428., 1439., 1444., 1446., 1447., SABİA sk bölgelerinde 16/06/2022 09:00:00 - 16/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 23501963
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah IHLAMUR 3, KAVAK, PROF.DR.M.NEVZAT PİSAK, ÇINAR sk bölgelerinde 16/06/2022 00:00:00 - 16/06/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 23535610
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah ÇAKMAK sk bölgelerinde 16/06/2022 09:00:00 - 16/06/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR
NO: 23514026
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah CAHİT ZARİFOĞLU, NURETTİN TOPÇU, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN sk bölgelerinde 16/06/2022 00:01:00 - 16/06/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 23514027
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah BAKİ, CAHİT ZARİFOĞLU, ERDEM BAYAZIT, HALUK SİPAHİOĞLU sk bölgelerinde 16/06/2022 00:01:00 - 16/06/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.