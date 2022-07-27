Elektrikler neden kesildi? Elektrikler ne zaman gelecek, 27 Temmuz 2022 AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı

Elektrik kesintisi yaşayan ilçelerde vatandaşların AYEDAŞ ve BEDAŞ sorgulama ekranı üzerinden kesintinin yaşandığı illeri sorguluyor. Kurumların bilgisi dahilinde gerçekleşen planlı elektrik kesintilerinin başlangıç ve bitiş saatlerine AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın resmi siteleri üzerinden ulaşılabiliyor. Hal böyle olunca vatandaşlar elektrik ne zaman gelecek sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek? İşte 27 Temmuz 2022 elektrik kesintisi listesi…