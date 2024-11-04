Elektrikli araç ve bisiklet kullananlar dikkat! Uzatma ve seyyar kabloyla şarj etmeyin

İstanbul Sarıyer ve Fatih'te elektrikli bisikletlerin şarj edilirken meydana geldiği ölümlü ve yaralamalı patlamalar elektrikli araç kullanıcıları arasında paniğe neden oldu. Fatih'te 27 Ekim'de bir evin bodrum katında şarj halinde bırakılan elektrikli bisiklet bataryasının patlaması sonucu yangın çıkmış, dumandan etkilenen iki kişi hastanelik olmuştu. Son olarak ise Sarıyer'de evde şarj edilen elektrikli bisiklet bataryası bomba gibi patladı ve yangına sebep oldu. Yaşanan facia sonrası 1 hafta yoğun bakımda kalan 19 yaşındaki Mehmet Gökay Odabaş, hayatını kaybetti. Bu acı olaylar evde şarj edilebilen elektrikli araç ve bisikletlerin tehlikesini gözler önüne serdi. Elektrikli şarj istasyonu işleten Doruk Alioğlu, bisiklet bataryaları hakkında vatandaşları uyardı. Alioğlu, "Çok sıcak ortamlarda şarj edilmemeli. Mutlaka hat çekin, uzatma kablosu ile şarj etmeyin. Evinizdeki güç paneli özelliklerini kontrol ettirin" diye konuştu.Alioğlu, "Eğer aracınızı devamlı aynı yerde şarj ediyorsanız mutlaka hat çekin, uzatma kablosu ile şarj etmeyin. Elektrikli aracınızı Şarj ederken seyyar kablo veya uzatma kablosu kullanmayın. Evinizdeki elektrik panosunun bazı sınırlamaları vardır. Bu nedenle, Eviniz için bir şarj istasyonu satın almadan önce güç paneli özelliklerini kontrol ettiğinizden emin olun. Şarj istasyonunuzun hangi özelliklere sahip olması gerektiğini öğrendikten sonra, kaliteli şarj üreticilerinden biri tarafından yapıldığından emin olmanız gerekir" diye konuştu.Alioğlu, şarj bataryaları almadan önce bilgi sahibi olunması gerektiğine vurgu yaparak, "Kalitesiz batarya kullanımı da tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Markaların orijinal bataryalarını kullanmaya özen gösterilmeli. Elektrikli araçların diğer araçlara nazaran daha güvenli olduğu biliniyor fakat şarj esnasında aracın ideal şekilde şarj edilebilmesi adına gerekli altyapı hazırlığı, buralarda kullanılan malzeme ve işçilik kalitesi, verimliliği doğrudan etkileyen hususlardır" dedi.